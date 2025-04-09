Екскерівник ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів — ЗМІ

На цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження щодо Романа Насірова.

Фото: focus.ua

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Колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

«9 квітня 2024 року обвинувачений екскерівник ДФС Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження», - сказано у повідомленні.

Також там зазначають, що прокуратура заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку треба здійснити виклик Насірова до суду, до того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.

Наразі справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

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