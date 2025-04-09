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Экс- руководитель глава ГФС Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов — СМИ

17:35, 9 апреля 2025
На этом основании защита подала ходатайство о приостановлении производства в отношении Романа Насирова.
Экс- руководитель глава ГФС Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов — СМИ
Фото: focus.ua
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Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

«9 апреля 2024 года обвиняемый, экс-глава ГФС Роман Насиров, не прибыл на заседание в ВАКС. Защита указала, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Он сделал это добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство о приостановлении производства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокуратура возразила против приостановления производства, поскольку сначала нужно осуществить вызов Насирова в суд, к тому же он может участвовать в заседаниях дистанционно.

Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее запланированное заседание — 11 апреля.

На данный момент дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к вынесению приговора.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

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ГФС ВСУ Роман Насиров

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