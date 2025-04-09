Администрация Дональда Трампа восстановила некоторые программы иностранной помощи после давления Конгресса

Решение о частичном восстановлении помощи было принято после внутреннего пересмотра в правительстве и под давлением со стороны Конгресса США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение восстановить как минимум шесть недавно отмененных программ экстренной продовольственной помощи, пишет Reuters.

Утверждается, что речь идет о восстановлении финансирования Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. Также будут возобновлены еще четыре гранта для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе.

Однако помощь Афганистану и Йемену не была восстановлена из-за опасений по поводу финансирования вооруженных группировок в регионе, в частности талибов и хуситов.

Агентство утверждает, что решение о частичном восстановлении помощи было принято после внутреннего пересмотра в правительстве и под давлением со стороны Конгресса США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.