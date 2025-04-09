ВАКС конфисковал Lexus и 4 миллиона гривен у патрульного полицейского из Харькова

Установлено, что у патрульного с женой не было таких официальных доходов, чтобы купить люксовый автомобиль и квартиру.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Высший антикоррупционный суд решил изъять у семьи харьковского полицейского в пользу государства люксовый автомобиль и более 4 млн грн необоснованных активов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В частности, ВАКС частично удовлетворил иск САП о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья полицейского Харьковского районного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области, на сумму 7,8 млн грн, и их изъятии в пользу государства (гражданская конфискация).

Как было установлено, супруги пользовались квартирой в г. Харькове, а также люксовым автомобилем «Lexus LX 450D».

Право собственности на указанное имущество оформлено на жену полицейского, однако анализ доходов и расходов показал невозможность приобретения этих объектов за счет законных источников.

Учитывая это, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с патрульного полицейского упомянутых активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, в пользу государства.

Суд частично удовлетворил иск прокурора, признал необоснованными активами и решил изъять в пользу государства люксовый автомобиль «Lexus LX 450D» и более 4 млн грн, законность приобретения которых не была подтверждена.

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