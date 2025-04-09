ВАКС конфіскував Lexus і 4 мільйони гривень у патрульного поліцейського з Харкова

Встановлено, що патрульний із дружиною не мав таких офіційних доходів, щоб купити люксовий автомобіль і квартиру.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути з родини харківського поліцейського в дохід держави люксовий автомобіль та понад 4 млн грн необґрунтованих активів. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, ВАКС частково задовольнив позов САП про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина поліцейського Харківського районного управління ГУ Нацполіції в Харківській області, на 7,8 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Як було з’ясовано, подружжя користувалось квартирою у м. Харкові, а також люксовою автівкою «Lexus LX 450D».

Право власності на указане майно оформлено на дружину поліцейського, проте аналізом доходів та видатків встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел.

З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з патрульного поліцейського згаданих активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Суд частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованими активами та вирішив стягнути в дохід держави люксову автівку «Lexus LX 450D» і понад 4 млн грн, законність набуття яких не була підтверджена.

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