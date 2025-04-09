Посадовець забезпечив перемогу компанії підприємця у тендері на закупівлю для держустанови МВС обладнання за завищеною вартістю.

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Національне антикорупційне бюро України повідомило, що разом з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування у справі колишнього топпосадовця МВС, викритого на махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні автомобілів преміумкласу загальною вартістю понад 6 млн грн.

Правоохоронці ім’я посадовця не розкривають, але за даними ЗМІ, йдеться про Олексія Тахтая, який до 2021 року був держсекретарем МВС.

Підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС через свою громадську організацію передав топпосадовцю у користування чотири розкішні автомобілі. Той надалі забезпечив перемогу компанії підприємця у тендері на закупівлю для держустанови МВС обладнання за завищеною вартістю.

«Це спричинило збитки бюджету на понад 16 млн грн.

Після звільнення посадовця передані автівки фактично стали його власністю – їх подарували через формальний договір», - заявили у НАБУ.

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