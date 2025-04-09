Махинации с закупкой оборудования — НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего чиновника МВД Тахтая

Чиновник обеспечил победу компании предпринимателя в тендере на закупку для госучреждения МВД оборудования по завышенной цене.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование по делу бывшего топ-чиновника МВД, разоблаченного в махинациях с закупкой оборудования и получении автомобилей премиум-класса общей стоимостью более 6 млн грн.

Правоохранители имя должностного лица не раскрывают, но по данным СМИ, речь идет об Алексее Тахтае, который до 2021 года был госсекретарем МВД.

Предприниматель, который поставлял оборудование для видеонаблюдения и контроля доступа в здания МВД через свою общественную организацию, передал топ-чиновнику на пользование четыре роскошных автомобиля. Тот в дальнейшем обеспечил победу компании предпринимателя в тендере на закупку для госучреждения МВД оборудования по завышенной цене.

«Это привело к убыткам для бюджета на сумму более 16 млн грн.

После увольнения чиновника переданные автомобили фактически стали его собственностью — их подарили через формальный договор», — заявили в НАБУ.

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