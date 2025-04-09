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Германия останавливает все программы приема беженцев — новые также создаваться не будут

16:45, 9 апреля 2025
В частности, Германия уже приостановила прием беженцев в рамках программы ООН по переселению.
Германия останавливает все программы приема беженцев — новые также создаваться не будут
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Германия приостановила дальнейший прием беженцев по программе переселения ООН. Также планируется отменить возможность получения гражданства Германии за три года. Об этом сообщает Reuters.

Правительство также прекратит все федеральные программы приема беженцев, не создавая новых.

Министерство внутренних дел Германии отметило, что страна приостанавливает прием беженцев по программе переселения ООН, поскольку новая коалиция, которая, вероятно, будет менее благосклонно относиться к иммиграции, готовится вступить в должность. Это в основном не касается украинцев.

Издание указывает, что миграция стала спорным вопросом в ходе коалиционных переговоров между консервативным блоком CDU/CSU Фридриха Мерца и социал-демократами центристского направления. Ожидается, что переговоры завершатся в течение нескольких недель. 

Две стороны достигли предварительного соглашения о прекращении добровольных федеральных программ приема беженцев, таких как программа ООН, которая является единственной действующей на данный момент, и не запускать новых программ.

Германия участвует в европейской программе переселения с 2016 года, которая предусматривает прием беженцев, отобранных Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR). Большинство беженцев приезжают из Турции, Египта, Иордании, Кении или из Ливии через Руанду.

Министерство сообщило, что с 2024 года в Германию через эту программу прибыло 4711 человек из обещанных 13 000 беженцев, которых Германия обязалась принять в рамках соглашений с Европейской комиссией на 2024 и 2025 годы.

Несмотря на приостановление программы, прием тех, кто уже имеет конкретные обязательства, будет продолжаться, сообщил представитель министерства.

Также новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что получить гражданство Германии можно будет только после пяти лет пребывания в стране, а не трех, как сейчас. Он подчеркнул, что новое правительство активно будет бороться с нелегальной миграцией.

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Германия беженец

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