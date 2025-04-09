ЕС вводит пошлины на американские товары стоимостью 21 миллиард евро, — СМИ

Евросоюз утвердил тарифы на некоторые американские товары.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира, в том числе из ЕС - 20%.

В среду, 9 апреля, Европейский Союз утвердил тарифы на американские товары стоимостью 21 миллиард евро в рамках спора по металлам. Об этом сообщило издание Clash Report.

Также в издании отмечают, что Комиссия ЕС заручилась поддержкой стран ЕС для внедрения своих первоначальных контрмер против пошлин США, которые должны вступить в силу 15 апреля.

В свою очередь, Bloomberg утверждает, что тарифы будут направлены на политически чувствительные американские штаты и включают такие продукты, как соя, сельскохозяйственная продукция, птица, а также на мотоциклы.

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