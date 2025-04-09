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На Киевщине судили 57-летнего мужчину за изнасилование 13-летней внучки

22:54, 9 апреля 2025
Суд наказал насильника ребенка 15 годами заключения.
На Киевщине судили 57-летнего мужчину за изнасилование 13-летней внучки
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В Киевской области суд вынес приговор 57-летнему жителю Обуховского района, назначив ему 15 лет тюрьмы за изнасилование 13-летней внучки. Об этом сообщила полиция Киевской области. Факт преступления обнаружили 14 августа 2023 года, когда девочка передала полиции видеозапись, на которой было зафиксировано сексуальное насилие.

Во время обыска в квартире мужчины следователи изъяли дневник девочки, где она подробно описывала все события, а также нашли другие вещественные доказательства, подтверждающие его вину. По данным следствия, мужчина систематически совершал насилие над ребенком, используя моменты, когда оставался с ней наедине.

Обуховское управление полиции Киевщины завершило досудебное расследование, направив в суд обвинительный акт. Мужчину признали виновным по статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся развращения и изнасилования малолетней (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152). Обуховский районный суд Киевской области принял решение о его заключении на 15 лет.

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суд дети Обуховский район

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