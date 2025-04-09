На Київщині судили 57-річного чоловіка за зґвалтування 13-річної онуки

Суд покарав ґвалтівника дитини 15 роками ув’язнення.

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У Київській області суд виніс вирок 57-річному жителю Обухівського району, призначивши йому 15 років в’язниці за зґвалтування 13-річної онуки. Про це повідомила поліція Київської області. Факт злочину виявили 14 серпня 2023 року, коли дівчинка передала поліції відеозапис, на якому було зафіксовано сексуальне насильство.

Під час обшуку в помешканні чоловіка слідчі вилучили щоденник дівчинки, де вона детально описувала всі події, а також знайшли інші речові докази, що підтверджують його вину. За даними слідства, чоловік систематично вчиняв насильство над дитиною, використовуючи моменти, коли залишався з нею наодинці.

Обухівське управління поліції Київщини завершило досудове розслідування, скерувавши до суду обвинувальний акт. Чоловіка визнали винним за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються розбещення та зґвалтування малолітньої (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152). Обухівський районний суд Київської області ухвалив рішення про його ув’язнення на 15 років.

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