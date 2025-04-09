Уряд скасував постанову, яка регулювала порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття цілительством

Кабмін вирішив скасувати постанову про порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною або ж цілительством.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні скасовано порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

Так, Кабмін постановою 8 квітня №402 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності у сфері охорони здоров’я» вирішив визнати такою, що втратила чинність, постанову від 3 грудня 2012 року №1145 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)».

Разом з тим, стаття 74-1 Основ законодавства про охорону здоров’я, яка регулює право на зайняття народною медициною (цілительством), залишається чинною.

Відповідно до неї особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як ФОП та отримали спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством), виданий МОЗ, мають право на зайняття народною медициною (цілительством).

Відповідно до закону Порядок видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), перелік документів, необхідних для його одержання, та порядок анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) встановлюються Кабміном. Строк дії спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) становить 5 років.

Отже, тепер незрозуміло, яким актом має регулюватися порядок видачі спецдозволу народним цілителям. Про будь-які постанови на заміну попередньому порядку уряд поки не повідомляв.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цією постановою №402 від 8 квітня уряд скасував запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд шляхом видачі дозволів на проведення експериментальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин, у тому числі на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності.

Також скасоване санітарне погодження документів про надання земельних ділянок під скидання стічних вод і необхідність у висновках МОЗ для здійснення викидів у повітря.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.