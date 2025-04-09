Правительство отменило постановление, регулировавшее порядок выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие целительством

Кабмин решил отменить постановление о порядке выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной или целительством.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Украине отменен порядок выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной (целительством).

Так, Кабмин постановлением от 8 апреля №402 «Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения» решил признать утратившим силу постановление от 3 декабря 2012 года №1145 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной (целительством)».

Вместе с тем статья 74-1 Основ законодательства об охране здоровья, регулирующая право на занятие народной медициной (целительством), остается в силе.

Согласно этой статье, лица, не имеющие специального медицинского образования, зарегистрированные в установленном законом порядке как ФЛП и получившие специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством), выданное Минздравом, имеют право заниматься народной медициной (целительством). Согласно закону Порядок выдачи специального разрешения на занятие народной медициной (целительством), перечень документов, необходимых для его получения, и порядок аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной (целительством) устанавливаются Кабмином. Срок действия специального разрешения на занятие народной медициной (целительством) составляет 5 лет.

Таким образом, теперь непонятно, каким актом должен регулироваться порядок выдачи спецразрешения народным целителям. О каких-либо постановлениях взамен предыдущего порядка правительство пока не сообщало.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим постановлением №402 от 8 апреля правительство отменило предупредительный государственный санитарно-эпидемиологический надзор путем выдачи разрешений на проведение экспериментальных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

Также отменено санитарное согласование документов о предоставлении земельных участков под сброс сточных вод и необходимость в заключениях Минздрава для осуществления выбросов в воздух.

Автор: Наталя Мамченко

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