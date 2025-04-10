К Земле приближается астероид длиной более 116 метров

По данным NASA, длина небесного объекта составляет 116,6 метра.

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11 апреля рядом с Землей пролетит астероид под названием 2023 KU.

По данным NASA, длина небесного объекта составляет 116,6 метра. Расстояние от 2023 KU до нашей планеты составит 1 057 433 км.

В случае, если астероид приближается к нашей планете ближе, чем ориентировочно 7,5 млн километров, а размер превышает 150 метров, тогда он считается «потенциально опасным».

Ранее мы рассказывали, что у Земли появился еще один спутник, хотя и временный. Это был небольшой астероид 2024 PT5, который на менее чем два месяца стал «мини-Луной».

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