Магдалиновский райсуд Днепропетровской области вынужденно приостановил свою работу

В суде отсутствует электроснабжение и повреждены окна.

Фото: md.dp.court.gov.ua

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Магдалиновский районный суд Днепропетровской области сообщил, что суд вынужденно приостановил свою работу. Об этом проинформировал официальный сайт суда.

«В связи с отсутствием электроснабжения и низкой температурой в помещении суда из-за повреждения электрического счетчика и трех окон в зале судебных заседаний, Магдалиновский районный суд Днепропетровской области вынужденно приостановил свою работу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что о восстановлении деятельности суда будет сообщено дополнительно на официальном вебсайте суда и территориального управления.

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