Укрзализныця меняет маршруты из-за строительства евроколеи на Закарпатье

Укрзализныця временно ограничивает маршруты до Ужгорода.

Фото: UkrzalInfo

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Из-за строительства евроколеи на участке Чоп - Ужгород, Укрзализныця ограничила маршрут пассажирских поездов до станции Мукачево. В то же время компания вводит ряд изменений, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить удобные пересадки в Ужгород, Карпаты и Буковину.

Для этого открыта предварительная продажа билетов на один вагон в составе поездов №59/60 Киев - Ужгород и №45/46 Харьков - Ужгород на участке Львов - Ужгород - Львов. Оба поезда курсируют через Самбор и Сянки. Это дает возможность удобно добраться до Ужгорода из Одессы (через поезд №12/11 Одесса - Львов), а также из Полтавы и Кременчуга (через поезд №125-129/126-130 Полтава/Кременчуг - Мукачево).

Кроме того, Укрзализныця расширяет возможности для пересадки из Кременчугского региона в туристические и областные центры Западной Украины. Со станций Кременчуг, Хорол и Глобино можно удобно путешествовать на курорты и в города Ивано-Франковск, Черновцы, Яремче, Ворохта и Ясиня.

В частности, поезд №129/130 Кременчуг - Мукачево обеспечивает гарантированную пересадку во Львове на:

№25/26 Одесса - Ясиня,

№34/33 Ясиня - Кривой Рог (до Ивано-Франковска, Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохты, Ясини),

№116/115 Запорожье - Черновцы,

№135/136 Одесса - Черновцы (до Коломыи и Черновцов).

Билеты уже доступны в продаже: их можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении Укрзализныци или в железнодорожных кассах.

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