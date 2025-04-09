На Киевщине поезд насмерть сбил мужчину

48-летний житель Фастовщины погиб под колесами поезда Киев-Чоп.

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В Фастовском районе Киевской области под колесами пассажирского поезда погиб мужчина. Об инциденте сообщила полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, недавно в полицию поступило сообщение от дежурной станции Васильков о смертельном травмировании мужчины на железнодорожных путях.

Следователи предварительно установили, что поезд сообщением Киев-Чоп сбил местного жителя. От полученных травм 48-летний мужчина погиб на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.

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