На Київщині потяг на смерть збив чоловіка

48-річний мешканець Фастівщини загинув під колесами потяга Київ–Чоп.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Фастівському районі Київської області під колесами пасажирського потяга загинув чоловік. Про інцидент повідомила поліція Київщини.

За даними правоохоронців, нещодавно до поліції надійшло повідомлення від чергової станції Васильків про смертельне травмування чоловіка на залізничній колії.

Слідчі попередньо встановили, що потяг сполученням Київ–Чоп збив місцевого мешканця. Від отриманих травм 48-річний чоловік загинув на місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.