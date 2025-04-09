Конкурс на посади прокурора САП — назвали дати проведення тестування на знання законодавства

Кожному кандидату електронна система згенерує свій унікальний тест зі 100 питань, відповісти на які треба буде за 100 хвилин.

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У середу, 9 квітня, на засіданні Конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – Конкурсна комісія) затверджено дати проведення тестування на знання законодавства (професійний тест). Про це повідомила пресслужба САП.

Відповідно до рішення Конкурсної комісії тестування на знання законодавства відбудеться 22–24 квітня за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б (Тренінговий центр прокурорів України).

«Особи, які з поважних причин не з’являться, можуть бути допущені до тестування на знання законодавства 28 квітня 2025 року за їх письмовою заявою та за наявності документів, що підтверджують причини неявки. Перелік питань найближчим часом буде оприлюднено на сайті Офісу Генерального прокурора», - повідомили у САП.

У відомстві зауважують, що метою цього тестування є визначення рівня знань чинного законодавства. Тестування триватиме не більше 100 хвилин.

Кожному кандидату електронна система генерує свій унікальний тест зі 100 питань. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, максимальна кількість можливих балів становить 100.

Для допущення до наступного етапу конкурсу кандидатам необхідно набрати 80 і більше балів.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися одне з одним.

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