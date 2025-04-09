Практика судів
  1. В Україні

Конкурс на посади прокурора САП — назвали дати проведення тестування на знання законодавства

15:52, 9 квітня 2025
Кожному кандидату електронна система згенерує свій унікальний тест зі 100 питань, відповісти на які треба буде за 100 хвилин.
Конкурс на посади прокурора САП — назвали дати проведення тестування на знання законодавства
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 9 квітня, на засіданні Конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – Конкурсна комісія) затверджено дати проведення тестування на знання законодавства (професійний тест). Про це повідомила пресслужба САП.

Відповідно до рішення Конкурсної комісії тестування на знання законодавства відбудеться 22–24 квітня за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б (Тренінговий центр прокурорів України).

«Особи, які з поважних причин не з’являться, можуть бути допущені до тестування на знання законодавства 28 квітня 2025 року за їх письмовою заявою та за наявності документів, що підтверджують причини неявки.  Перелік питань найближчим часом буде оприлюднено на сайті Офісу Генерального прокурора», - повідомили у САП.

У відомстві зауважують, що метою цього тестування є визначення рівня знань чинного законодавства. Тестування триватиме не більше 100 хвилин.

Кожному кандидату електронна система генерує свій унікальний тест зі 100 питань. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал, максимальна кількість можливих балів становить 100.

Для допущення до наступного етапу конкурсу кандидатам необхідно набрати 80 і більше балів.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися одне з одним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

САП прокурор

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів

«Унікальність ситуації у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – Руслан Стефанчук.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду