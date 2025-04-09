Дональд Трамп закликає компанії переїжджати до США і гарантує нульові тарифи

Як приклад Трамп навів компанію Apple, яка вже перенесла частину свого виробництва до США, скориставшись вигідними умовами.

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Президент США Дональд Трамп закликав американські кампанії перемістити виробництво до Штатів на тлі тарифів проти Китаю.

Трамп пообіцяв неабиякі преференції таким компаніям, зокрема, нульові тарифи і швидке підключення енергопостачання.

Він вказав, що так вже зробила компанія Apple.

«Це ЧУДОВИЙ час, щоб перемістити свою КОМПАНІЮ в Сполучені Штати Америки, як це роблять Apple і багато інших, у рекордній кількості. НУЛЬОВІ ТАРИФИ, і майже миттєве підключення та схвалення електрики / енергопостачання. Без екологічних затримок. НЕ ЧЕКАЙТЕ, ЗРОБІТЬ ЦЕ ЗАРАЗ!» — зазначив він у дописі в соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, Китай у відповідь США вводить 84% мита на американські товари.

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