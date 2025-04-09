Українці взяли 8,3 млн мікрокредитів на 52 млрд гривень у 2024 році

Сума мікрокредитів зросла на 27%.

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У 2024 році українці оформили понад 8,3 мільйона мікрокредитів на суму майже 52 мільярди гривень. Такі дані оприлюднив Національний банк України, повідомляє Опендатабот. Попри те, що кількість договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяг виданих позик зріс на 27%.

Середня сума одного мікрокредиту торік становила 6 217 гривень — на 26% більше, ніж у 2023-му, коли вона була 4 926 гривень.

У середньому мікрофінансові організації (МФО) видавали близько 693 тисяч кредитів щомісяця. Найбільшу активність зафіксовано у третьому кварталі — тоді в середньому видавали 729 тисяч мікропозик на місяць. Наприкінці року кількість нових позик дещо зменшилась до 691 тисячі, натомість українці почали активніше погашати борги.

Попри це, загальний борг перед МФО суттєво зріс. Протягом перших дев’яти місяців 2024 року заборгованість подвоїлася — з 9,3 до 18,47 мільярда гривень. Наприкінці року заборгованість скоротилася на 2,7 мільярда, однак цього виявилося недостатньо для загального покращення ситуації. Станом на початок 2025 року українці винні мікрофінансовим організаціям 15,77 мільярда гривень — це у 1,7 раза більше, ніж рік тому.

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