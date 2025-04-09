Украинцы взяли 8,3 млн микрокредитов на 52 млрд гривен в 2024 году

Сумма микрокредитов выросла на 27%.

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В 2024 году украинцы оформили более 8,3 миллиона микрокредитов на сумму почти 52 миллиарда гривен. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины, сообщает Опендатабот. Несмотря на то, что количество договоров почти не изменилось по сравнению с 2023 годом, объем выданных займов вырос на 27%.

Средняя сумма одного микрокредита в прошлом году составила 6 217 гривен - на 26% больше, чем в 2023-м, когда она была 4 926 гривен.

В среднем микрофинансовые организации (МФО) выдавали около 693 тысяч кредитов ежемесячно. Наибольшая активность зафиксирована в третьем квартале - тогда в среднем выдавали 729 тысяч микрозаймов в месяц. В конце года количество новых займов несколько уменьшилось до 691 тысячи, зато украинцы начали активнее погашать долги.

Несмотря на это, общий долг перед МФО существенно вырос. В течение первых девяти месяцев 2024 года задолженность удвоилась - с 9,3 до 18,47 миллиарда гривен. В конце года задолженность сократилась на 2,7 миллиарда, однако этого оказалось недостаточно для общего улучшения ситуации. По состоянию на начало 2025 года украинцы должны микрофинансовым организациям 15,77 миллиарда гривен - это в 1,7 раза больше, чем год назад.

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