Всем ограниченно годным нужно повторно пройти ВЛК до 5 июня – это крайний срок

Крайний срок – 5 июня включительно.

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Всем ограниченно годным нужно повторно пройти ВЛК до 5 июня. Как подчеркнули в Министерстве обороны – это крайний срок.

Процедура обязательна для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной годности к военной службе.

Что делать:

1. Получить направление на ВЛК:

через приложение Резерв+

⁠в ТЦК и СП (лично)

2. Пройти комиссию в медицинском учреждении.

3. Получить новое решение: годен или негоден.

Крайний срок – 5 июня включительно.

Добавим, что законодатели определили, что повторный медосмотр должны пройти лишь ограниченно годные, которым исполнилось 25 лет.

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