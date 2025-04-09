Практика судов
  1. В Украине

«Мрия» вводит собственную валюту – куда можно ее потратить

16:12, 9 апреля 2025
«Мрия» сделает обучение увлекательным: баллы за домашнюю работу и викторины на реальные призы.
«Мрия» вводит собственную валюту – куда можно ее потратить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в «Мрии» запустят собственную валюту, которая позволит пользователям рассчитываться за билеты в кино и другие услуги. Уже в этом году в рамках платформы появится элемент геймификации - обучение превратится в игру. Школьники будут собирать огоньки за выполнение домашних заданий, аналогично streak в приложении Duolingo. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также планируется добавить ежедневную мини-викторину под названием «Сообразительные», которая будет адаптирована по возрастным категориям. Дети смогут выбирать темы для викторины на основе своих интересов. Кроме того, появится бонусный раздел, где за просмотр познавательных видео или прохождение тестов можно получить баллы.

Эти баллы - Мрійки - можно обменять на реальные бонусы от партнеров «Мрії». В них входят билеты в кино, мастер-классы, квесты с виртуальной реальностью, а также курсы по программированию, английскому языку и soft skills.

Такое нововведение имеет целью превратить обучение в интересную и вознаграждаемую деятельность, стимулируя детей к развитию.

«Мрия» также выразила благодарность своим первым партнерам, среди которых Киевстар ТВ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кино и другие. Технологические компании, общественные организации и контент-платформы могут присоединяться к инициативе, подав заявку на mriia.gov.ua.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство отменило постановление, регулировавшее порядок выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие целительством

Кабмин решил отменить постановление о порядке выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной или целительством.

Кабмин отменил необходимость санитарных разрешений на участки под сброс сточных вод и заключений Минздрава — для выбросов в воздух

Также отменена норма о том, что санитарные врачи выдают разрешение на проведение экспериментальных, исследовательских, испытательных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

90% штрафов ТЦК отменяется судами из-за некачественной подготовки административных материалов – Александр Бакумов

По словам главы ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александра Бакумова, постановления ТЦК успешно обжалуются в судах в подавляющем большинстве случаев.

Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых

Минэкономики и Минюсту поручено до 15 апреля привлечь консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины относительно заключения соглашения с США.

Кабмин отменил необходимость получения разрешения на специальное использование полезных ископаемых

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов указали, что это означает отмену разрешения на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе теми, которые добываются на континентальном шельфе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді