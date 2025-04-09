«Мрия» вводит собственную валюту – куда можно ее потратить

«Мрия» сделает обучение увлекательным: баллы за домашнюю работу и викторины на реальные призы.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в «Мрии» запустят собственную валюту, которая позволит пользователям рассчитываться за билеты в кино и другие услуги. Уже в этом году в рамках платформы появится элемент геймификации - обучение превратится в игру. Школьники будут собирать огоньки за выполнение домашних заданий, аналогично streak в приложении Duolingo. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также планируется добавить ежедневную мини-викторину под названием «Сообразительные», которая будет адаптирована по возрастным категориям. Дети смогут выбирать темы для викторины на основе своих интересов. Кроме того, появится бонусный раздел, где за просмотр познавательных видео или прохождение тестов можно получить баллы.

Эти баллы - Мрійки - можно обменять на реальные бонусы от партнеров «Мрії». В них входят билеты в кино, мастер-классы, квесты с виртуальной реальностью, а также курсы по программированию, английскому языку и soft skills.

Такое нововведение имеет целью превратить обучение в интересную и вознаграждаемую деятельность, стимулируя детей к развитию.

«Мрия» также выразила благодарность своим первым партнерам, среди которых Киевстар ТВ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кино и другие. Технологические компании, общественные организации и контент-платформы могут присоединяться к инициативе, подав заявку на mriia.gov.ua.

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