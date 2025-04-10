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Скумбрия на грани исчезновения — людей призывают заменить ее селедкой

08:12, 10 апреля 2025
Рыба приближается к грани исчезновения из-за многолетнего чрезмерного лова.
Скумбрия на грани исчезновения — людей призывают заменить ее селедкой
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Запасы скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращаются — рыба приближается к границе исчезновения из-за многолетнего чрезмерного вылова. Об этом предупреждают в Обществе охраны моря (MCS), передает The Guardian.

Эксперты подчеркивают, что рыба приближается к «критической точке», когда ее популяция не сможет восстанавливаться.

По данным MCS, страны, в том числе Великобритания, Норвегия, Исландия и Фарерские острова, систематически превышают научно обоснованные лимиты вылова.

За последние четыре года вылов скумбрии в среднем на 23% превышал норму, а с 2009 года общие лимиты (TACs) были выше рекомендаций ученых на 5-80%. В 2020-2024 годах этот показатель достиг 39%.

Элис Мур из MCS отметила: «Скумбрия, которая когда-то была стабильным выбором, находится под огромным давлением. Правительства должны немедленно действовать, чтобы согласовать вылов с научными данными».

Как альтернативы эксперты предлагают сельдь, сардины, а также мидии, выращенные в Великобритании, которые называют «супергероями моря» из-за низкого воздействия на окружающую среду.

Кроме того, в организации напоминают, что морепродукты «большой пятерки» (треска, пикша, лосось, тунец и креветки) также на грани норм вылова. Вместо них лучше обратить внимание на морскую капусту и хек, запасы которых не вызывают опасений.

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