Скумбрия на грани исчезновения — людей призывают заменить ее селедкой

Рыба приближается к грани исчезновения из-за многолетнего чрезмерного лова.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запасы скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращаются — рыба приближается к границе исчезновения из-за многолетнего чрезмерного вылова. Об этом предупреждают в Обществе охраны моря (MCS), передает The Guardian.

Эксперты подчеркивают, что рыба приближается к «критической точке», когда ее популяция не сможет восстанавливаться.

По данным MCS, страны, в том числе Великобритания, Норвегия, Исландия и Фарерские острова, систематически превышают научно обоснованные лимиты вылова.

За последние четыре года вылов скумбрии в среднем на 23% превышал норму, а с 2009 года общие лимиты (TACs) были выше рекомендаций ученых на 5-80%. В 2020-2024 годах этот показатель достиг 39%.

Элис Мур из MCS отметила: «Скумбрия, которая когда-то была стабильным выбором, находится под огромным давлением. Правительства должны немедленно действовать, чтобы согласовать вылов с научными данными».

Как альтернативы эксперты предлагают сельдь, сардины, а также мидии, выращенные в Великобритании, которые называют «супергероями моря» из-за низкого воздействия на окружающую среду.

Кроме того, в организации напоминают, что морепродукты «большой пятерки» (треска, пикша, лосось, тунец и креветки) также на грани норм вылова. Вместо них лучше обратить внимание на морскую капусту и хек, запасы которых не вызывают опасений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.