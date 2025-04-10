Скумбрія на межі зникнення — людей закликають замінити її оселедцем

Риба наближається до межі зникнення через багаторічний надмірний вилов.

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Запаси скумбрії у північно-східній Атлантиці стрімко скорочуються — риба наближається до межі зникнення через багаторічний надмірний вилов. Про це попереджають у Товаристві охорони моря (MCS), передає The Guardian.

Експерти наголошують, що риба наближається до «критичної точки», коли її популяція не зможе відновлюватися.

За даними MCS, країни, зокрема Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Фарерські острови, систематично перевищують науково обґрунтовані ліміти вилову.

За останні чотири роки вилов скумбрії в середньому на 23% перевищував норму, а з 2009 року загальні ліміти (TACs) були вищими за рекомендації вчених на 5-80%. У 2020-2024 роках цей показник сягнув 39%.

Еліс Мур із MCS зазначила: «Скумбрія, яка колись була стабільним вибором, перебуває під величезним тиском. Уряди мають негайно діяти, щоб узгодити вилов із науковими даними».

Як альтернативи експерти пропонують оселедець, сардини, а також мідії, вирощені у Великій Британії, які називають «супергероями моря» через низький вплив на довкілля.

Крім того, в організації нагадують, що морепродукти «великої п'ятірки» (тріска, пікша, лосось, тунець і креветки) теж на межі норм вилову. Замість них краще звернути увагу на морську капусту та хек, запаси яких не викликають застережень.

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