«Мрія» вводить власну валюту – куди можна її витратити

«Мрія» зробить навчання захоплюючим: бали за домашню роботу та вікторини на реальні призи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у «Мрії» запустять власну валюту, яка дозволить користувачам розраховуватися за квитки в кіно та інші послуги. Вже цього року в рамках платформи з'явиться елемент гейміфікації — навчання перетвориться на гру. Школярі збиратимуть вогники за виконання домашніх завдань, аналогічно до streak у додатку Duolingo. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також планується додати щоденну мінівікторину під назвою «Кмітливки», яка буде адаптована за віковими категоріями. Діти зможуть обирати теми для вікторини на основі своїх інтересів. Крім того, з'явиться бонусний розділ, де за перегляд пізнавальних відео або проходження тестів можна отримати бали.

Ці бали — Мрійки — можна обміняти на реальні бонуси від партнерів «Мрії». До них входять квитки в кіно, майстеркласи, квести з віртуальною реальністю, а також курси з програмування, англійської мови та soft skills.

Таке нововведення має на меті перетворити навчання на цікаву та винагороджувану діяльність, стимулюючи дітей до розвитку.

«Мрія» також висловила подяку своїм першим партнерам, серед яких Київстар ТБ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кіно та інші. Технологічні компанії, громадські організації та контент-платформи можуть приєднуватися до ініціативи, подавши заявку на mriia.gov.ua.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.