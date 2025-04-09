Усім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК до 5 червня – це крайній термін

Крайній термін – 5 червня включно.

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Усім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК до 5 червня. Як наголосили у Міністерстві оборони – це крайній термін.

Процедура є обов'язковою для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

Що робити:

Отримати направлення на ВЛК:

через застосунок Резерв+

⁠у ТЦК та СП (особисто)

Пройти комісію у медзакладі. Отримати нове рішення: придатний або непридатний.

Крайній термін – 5 червня включно.

Додамо, що законодавці визначили, що повторний медогляд мають пройти лише обмежено придатні, яким виповнилося 25 років.

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