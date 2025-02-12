Законодавці визначили, що повторний медогляд мають пройти лише обмежено придатні, яким виповнилося 25 років

ГНЕУ ВР вказало на низку питань, які можуть виникнути при застосуванні законодавчих змін щодо проходження повторного медогляду обмежено придатними.

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Прийнятий в цілому Верховною Радою законопроект 12457 про перенесення кінцевої дати проходження медичного огляду обмежено придатними з 4 лютого на 5 червня 2025 року через нечіткість формулювання його норм може призвести до низки проблем у правозастосуванні. Зокрема, через розпливчатість формулювань незрозуміло, чи мають знов пройти медогляд обмежено придатні, які вже його пройшли після набуття сили законом 4 травня 2024 року про скасування статусу «обмежено придатний». Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради.

Так, минулого року, 4 травня, набув чинності закон №3621-IX, яким передбачили, що громадяни, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, тобто, до 4 травня 2024 року, протягом 9 місяців підлягають повторному медогляду з метою визначення придатності до військової служби. Термін для проходження повторного медогляду сплив 4 лютого 2025 року. За 8 місяців дії закону 3621-IX цей повторний медогляд пройшло лише 25% обмежено придатних.

В зв’язку із цим, як писала «Судово-юридична газета», 12 лютого парламент прийняв в цілому законопроект 12457, яким переніс кінцевий термін з 4 лютого на 5 червня 2025 року.

Відповідно до змін пункт 2 прикінцевих положень закону №3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний», який набув чинності 4 травня 2024 року, викладено в такій редакції:

«Установити, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим законом зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК (військовозобов'язані та резервісти СБУ – до Центрального управління або регіональних органів СБУ, військовозобов'язані та резервісти розвідувальних органів України – до відповідного підрозділу розвідувальних органів України) або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду».

Закон буде спрямовано на підпис Президенту і після його підписання він набуде чинності.

Разом з тим, як зазначає ГНЕУ ВР, після набрання ним чинності може виникнути низка проблем у застосування. Зокрема, у зв’язку з викладенням у новій редакції пункту 2 прикінцевих положень закону 3621-IX (а не внесенням окремих змін до нього).

Так, змінами передбачено, що «громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим законом зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби».

Проте, як вказує ГНЕУ ВР, зі змісту пропонованої норми неясно, з дня набрання чинності яким законодавчим актом – законом №3621-IX, який набув чинності 4 травня 2024 року, чи новим законопроектом 12457 як законом – ці громадяни зобов’язані будуть пройти повторний медогляд.

«Особливо це питання торкнеться тих осіб, які станом на день набрання чинності як законом законопроектом 12457, уже пройшли повторний медичний огляд на виконання вимог закону 3621-IX», зазначає ГНЕУ.

Також не повністю визначеним у цьому контексті є використане у проекті поняття «повторний медичний огляд».

«З огляду на це вважаємо, що п. 2 розд. ІІ Закону № 3621-IX (у редакції проекту) не відповідає принципу юридичної визначеності в частині однозначності та зрозумілості правових норм, а також їхньої передбачуваності для учасників суспільних відносин» - зазначало ГНЕУ ВР у своєму висновку.

Крім того, дещо сумнівним, на погляд ГНЕУ ВР, є встановлення обов’язку пройти повторний медичний огляд саме для громадян «віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом».

«Встановлення зобов’язання для громадян віком від 25 років, якщо вони мали статус «обмежено придатний до військової служби у воєнний час» до набрання чинності Законом 3621-IX, є суперечливим.

Слід звернути увагу, що медичний огляд для визначення придатності до проходження військової служби проводиться не тільки для військовозобов’язаних, резервістів та військовослужбовців, а і для кандидатів на навчання у вищі військові навчальні заклади, ліцеїстів, а також призовників, тобто також для осіб, яким не виповнилось 25 років.

Тому рішення про статус «обмежено придатний до військової служби у воєнний час» ВЛК могла виносити за результатами медичного огляду і для осіб, які не досягли 25 років (зокрема, для кандидатів на навчання у вищі військові навчальні заклади, ліцеїстів, призовників) до прийняття Закону 3621-IX.

Оскільки встановлене у Законі 3621-IX зобов’язання пройти медичний огляд для осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби до набрання ним чинності, є наслідком скасування у військовому обліку поняття «обмежено придатний до військової служби у воєнний час», то недоцільним є встановлення обов’язку пройти повторний медичний огляд для громадян віком саме від 25 років.

Адже незважаючи на те, що відповідно до ч. 5 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до ст. 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу, наразі наявна категорія осіб до 25-річного віку, статус яких на військовому обліку наразі «обмежено приданий до військової служби у воєнний час» - зазначили у ГНЕУ.

Автор: Наталя Мамченко

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