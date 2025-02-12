Законодатели определили, что повторный медосмотр должны пройти лишь ограниченно годные, которым исполнилось 25 лет

ГНЭУ ВР указало на ряд вопросов, которые могут возникнуть при применении законодательных изменений по прохождению повторного медосмотра ограниченно годными.

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Принятый в целом Верховной Радой законопроект 12457 о переносе конечной даты прохождения медицинского осмотра ограниченно годными с 4 февраля на 5 июня 2025 г. из-за нечеткости формулирования его норм может привести к ряду проблем в правоприменении. В частности, из-за расплывчатости формулировок непонятно, должны ли вновь пройти медосмотр ограниченно годные, уже прошедшие его после вступления в силу закона 4 мая 2024 года об отмене статуса «ограниченно годный». Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

Так, в прошлом году, 4 мая, вступил в силу закон №3621-IX, которым предусмотрели, что граждане, признанные ограниченно годными к военной службе до вступления в силу данного закона, то есть, до 4 мая 2024 года, в течение 9 месяцев подлежат повторному медосмотру с целью определения годности к военной службе. Срок для прохождения повторного медосмотра истек 4 февраля 2025 года. За 8 месяцев действия закона 3621-IX этот повторный медосмотр прошло только 25% ограниченно годных.

В этой связи, как писала «Судебно-юридическая газета», 12 февраля парламент принял в целом законопроект 12457, которым перенес конечный срок с 4 февраля на 5 июня 2025 года.

Согласно изменениям пункт 2 заключительных положений закона №3621-IX об отмене статуса «ограниченно годный», который вступил в силу 4 мая 2024 года, изложен в следующей редакции:

«Установить, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу этого закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения годности к военной службе.

Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК (военнообязанные и резервисты СБУ – в Центральное управление или региональные органы СБУ, военнообязанные и резервисты разведывательных органов Украины – в соответствующее подразделение разведывательных органов Украины) или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста для получения направления на медицинский осмотр».

Закон будет направлен на подпись Президенту и после его подписания он вступит в силу.

Вместе с тем, как отмечает ГНЭУ ВР, после вступления в силу может возникнуть ряд проблем в применении. В частности, в связи с изложением в новой редакции пункта 2 заключительных положений закона 3621-IX (а не внесением отдельных изменений в него).

Так, изменениями предусмотрено, что «граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу этого закона обязаны до 5 июня 2025 пройти повторный медицинский осмотр.

Однако, как отмечает ГНЭУ, из содержания предлагаемой нормы неясно, со дня вступления в силу какого законодательного акта – закона №3621-IX, который вступил в силу 4 мая 2024 года, или нового законопроекта 12457 как закона – эти граждане обязаны будут пройти повторный медосмотр.

«Особенно этот вопрос коснется тех лиц, которые по состоянию на день вступления в силу как закона законопроекта 12457, уже прошли повторное медицинское освидетельствование на выполнение требований закона 3621-IX», отмечает ГНЭУ.

Также не полностью определенным в этом контексте является использованное в проекте понятие «повторное медицинское освидетельствование».

«Учитывая это, считаем, что п. 2 разд. ІІ Закона № 3621-IX (в редакции проекта) не отвечает принципу юридической определенности в части однозначности и понятности правовых норм, а также их предсказуемости для участников общественных отношений» - отмечало ГНЭУ ВР в своем заключении.

Кроме того, несколько сомнительным, по мнению ГНЭУ ВР, является установление обязанности пройти повторное медицинское освидетельствование именно для граждан «возрастом от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона».

«Установление обязательства для граждан в возрасте от 25 лет, если они имели статус «ограниченно годный к военной службе в военное время» до вступления в силу Закона 3621-IX, противоречиво.

Следует обратить внимание, что медицинское освидетельствование для определения пригодности к прохождению военной службы проводится не только для военнообязанных, резервистов и военнослужащих, но и для кандидатов на обучение в высшие военные учебные заведения, лицеистов, а также призывников, то есть также для лиц, которым не исполнилось 25 лет.

Поэтому решение о статусе «ограниченно годный к военной службе в военное время» ВЛК могла выносить по результатам медицинского осмотра и для лиц, не достигших 25 лет (в частности, для кандидатов на обучение в высшие военные учебные заведения, лицеистов, призывников) до принятия Закона 3621-IX.

Поскольку установленное в Законе 3621-IX обязательство пройти медицинское освидетельствование для лиц, признанных ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу, является следствием отмены в военном учете понятия «ограниченно годный к военной службе в военное время», то нецелесообразно установление обязанности пройти повторное медицинское освидетельствование для граждан в возрасте именно от 25 лет.

Ведь, несмотря на то, что в соответствии с ч. 5 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» или базовой военной службе, в настоящее время имеется категория лиц до 25-летнего возраста, статус которых на военном учете «ограниченно годен к военной службе в военное время» - отметили в ГНЭУ.

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