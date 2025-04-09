Дональд Трамп призывает компании переезжать в США и гарантирует нулевые тарифы

В качестве примера Трамп привел компанию Apple, которая уже перенесла часть своего производства в США, воспользовавшись выгодными условиями.

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Президент США Дональд Трамп призвал американские компании переместить производство в Штаты на фоне тарифов против Китая.

Трамп пообещал значительные привилегии таким компаниям, в том числе нулевые тарифы и быстрое подключение к энергоснабжению.

Он отметил, что уже так поступила компания Apple.

«Это ПРЕКРАСНОЕ время, чтобы переместить свою КОМПАНИЮ в Соединенные Штаты Америки, как это делают Apple и многие другие, в рекордных количествах. НУЛЕВЫЕ ТАРИФЫ и почти мгновенное подключение и одобрение электроэнергии / энергоснабжения. Без экологических задержек. НЕ ЖДИТЕ, СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!» — написал он в посте в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, Китай в ответ США вводит 84% пошлины на американские товары.

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