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Конкурс на должности прокурора САП — названы даты проведения тестирования на знание законодательства

15:52, 9 апреля 2025
Каждому кандидату электронная система сгенерирует уникальный тест из 100 вопросов, на которые нужно будет ответить за 100 минут.
Конкурс на должности прокурора САП — названы даты проведения тестирования на знание законодательства
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В среду, 9 апреля, на заседании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на должности прокурора, заместителя руководителя подразделения и руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (далее — Конкурсная комиссия) были утверждены даты проведения тестирования на знание законодательства (профессиональный тест). Об этом сообщила пресс-служба САП.

Согласно решению Конкурсной комиссии тестирование на знание законодательства состоится 22–24 апреля по адресу: г. Киев, ул. Юрия Ильенка, 81-Б (Тренинговый центр прокуроров Украины).

«Лица, которые по уважительным причинам не появятся, могут быть допущены к тестированию на знание законодательства 28 апреля 2025 года по их письменному заявлению и при наличии документов, подтверждающих причины неявки. Перечень вопросов в ближайшее время будет опубликован на сайте Офиса Генерального прокурора», — сообщили в САП.

В ведомстве отмечают, что целью этого тестирования является определение уровня знаний действующего законодательства. Тестирование будет длиться не более 100 минут.

Каждому кандидату электронная система генерирует уникальный тест из 100 вопросов. Правильный ответ оценивается в 1 балл, максимальное количество возможных баллов — 100.

Для допуска к следующему этапу конкурса кандидатам необходимо набрать 80 и более баллов.

Во время проведения тестирования кандидатам запрещается использовать электронные устройства, учебники, учебные пособия и т.д., а также общаться друг с другом.

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САП прокурор

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