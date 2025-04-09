Укрзалізниця змінює маршрути через будівництво євроколії на Закарпатті

Укрзалізниця тимчасово обмежує маршрути до Ужгорода.

Фото: UkrzalInfo

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Через будівництво євроколії на ділянці Чоп — Ужгород, Укрзалізниця обмежила маршрут пасажирських поїздів до станції Мукачево. Водночас компанія запроваджує низку змін, щоб мінімізувати незручності для пасажирів і забезпечити зручні пересадки до Ужгорода, Карпат і Буковини.

Для цього відкрито попередній продаж квитків на один вагон у складі поїздів №59/60 Київ — Ужгород та №45/46 Харків — Ужгород на ділянці Львів — Ужгород — Львів. Обидва поїзди курсують через Самбір і Сянки. Це дає можливість зручно дістатися Ужгорода з Одеси (через поїзд №12/11 Одеса — Львів), а також із Полтави та Кременчука (через поїзд №125-129/126-130 Полтава/Кременчук — Мукачево).

Крім того, Укрзалізниця розширює можливості для пересадки з Кременчуцького регіону до туристичних та обласних центрів Західної України. Зі станцій Кременчук, Хорол і Глобине можна зручно подорожувати на курорти та до міст Івано-Франківськ, Чернівці, Яремче, Ворохта і Ясіня.

Зокрема, поїзд №129/130 Кременчук — Мукачево забезпечує гарантовану пересадку у Львові на:

№25/26 Одеса — Ясіня,

№34/33 Ясіня — Кривий Ріг (до Івано-Франківська, Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні),

№116/115 Запоріжжя — Чернівці,

№135/136 Одеса — Чернівці (до Коломиї та Чернівців).

Квитки вже доступні у продажу: їх можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua, у мобільному застосунку Укрзалізниці або в залізничних касах.

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