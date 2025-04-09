Магдалинівський райсуд Дніпропетровської області вимушено призупинив свою роботу

В суді відсутнє електропостачання та пошкоджені вікна.

Фото: md.dp.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області повідомив, що суд вимушено призупинив свою роботу. Про це поінформував офіційний сайт суду.

«У зв’язку з відсутністю електропостачання та низькою температурою в приміщенні суду через пошкодження електричного лічильника та трьох вікон у залі судових засідань, Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області вимушено призупинив свою роботу», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення діяльності суду буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті суду та територіального управління.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.