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До Землі наближається астероїд завдовжки понад 116 метрів

09:31, 10 квітня 2025
За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 116,6 метра.
До Землі наближається астероїд завдовжки понад 116 метрів
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Поблизу Землі 11 квітня, пролетить астероїд під назвою 2023 KU.

За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 116,6 метра. Відстань від 2023 KU до нашої планети становитиме 1 057 433 км.

У разі, якщо астероїд наближається до нашої планети ближче ніж орієнтовно 7,5 млн кілометрів, а розмір перевищує 150 метрів, тоді вважається «потенційно небезпечним».

Раніше ми розповідали, що у Землі з’явився ще один супутник, хоча і тимчасовий. Це був невеликий астероїд 2024 PT5, який на менш, ніж два місяці став «міні-Місяцем».

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