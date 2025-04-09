ЄС запроваджує мита на американські товари вартістю 21 мільярд євро, – ЗМІ

Євросоюз затвердив тарифи на деякі американські товари.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт товарів з різних країн світу, у тому числі з ЄС - 20%.

У середу, 9 квітня, Європейський Союз затвердив тарифи на американські товари вартістю 21 мільярд євро у суперечці щодо металів. Про це повідомило видання Clash Report.

Також у виданні зазначають, що Комісія ЄС заручилася підтримкою країн ЄС для впровадження своїх початкових контрзаходів проти мит США, які мають набути чинності 15 квітня.

У свою чергу Bloomberg стверджує, що тарифи будуть спрямовані на політично чутливі американські штати та включатимуть такі продукти, як соя, сільськогосподарська продукція, птиця, а також на мотоцикли.

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