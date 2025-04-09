Німеччина зупиняє всі програми прийому біженців — нові також створюватися не будуть

Зокрема, Німеччина вже призупинила прийом біженців у рамках програми ООН із переселення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німеччина призупинила подальший прийом біженців за програмою переселення ООН. Також планується скасувати можливість отримання громадянства Німеччини за три роки. Про це повідомляє Reuters.

Уряд також припинить всі федеральні програми прийому біженців, не створюючи й нові.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини зазначило, що країна призупиняє прийом біженців через програму переселення ООН, оскільки нова коаліція, яка, ймовірно, буде менш прихильною до імміграції, готується вступити в обов'язки. Це переважно не стосується українців.

Видання вказує, що міграція стала спірним питанням під час коаліційних переговорів між консервативним блоком CDU/CSU Фрідріха Мерца та соціал-демократами центристського напрямку. Очікується, що переговори завершаться протягом кількох тижнів.

Дві сторони досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців, таких як програма ООН, яка є єдиною діючою на цей момент, і не запускати нових програм.

Німеччина бере участь у європейській програмі переселення з 2016 року, що передбачає прийом біженців, відібраних Агентством ООН у справах біженців (UNHCR). Більшість біженців приїжджають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду.

Міністерство повідомило, що з 2024 року в Німеччину через цю програму прибуло 4711 осіб з обіцяних 13 000 біженців, яких Німеччина зобов'язалася прийняти в рамках домовленостей з Європейською комісією на 2024 і 2025 роки.

Незважаючи на призупинення програми, прийом тих, хто вже має конкретні зобов'язання, буде продовжуватися, повідомив представник міністерства.

Також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що отримати громадянство Німеччини можна буде лише після п'яти років перебування у країні, а не трьох, як зараз. Він наголосив, що новий уряд активно боротиметься з нелегальною міграцією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.