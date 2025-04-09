Адміністрація Дональда Трампа відновила деякі програми іноземної допомоги після тиску Конгресу

Рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили після внутрішнього перегляду в уряді та під тиском з боку Конгресу США.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм екстреної продовольчої допомоги, пише Reuters.

Стверджується, що мова йде про відновлення фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі. Також поновлять ще чотири гранти для Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.

Однак допомогу Афганістану та Ємену не відновили через побоювання у фінансуванні збройних групувань у регіоні, зокрема талібів та хуситів.

Агентство стверджує, що рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили після внутрішнього перегляду в уряді та під тиском з боку Конгресу США.

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