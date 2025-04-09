Адміністрація Дональда Трампа відновила деякі програми іноземної допомоги після тиску Конгресу

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм екстреної продовольчої допомоги, пише Reuters.
Стверджується, що мова йде про відновлення фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі. Також поновлять ще чотири гранти для Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.
Однак допомогу Афганістану та Ємену не відновили через побоювання у фінансуванні збройних групувань у регіоні, зокрема талібів та хуситів.
Агентство стверджує, що рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили після внутрішнього перегляду в уряді та під тиском з боку Конгресу США.
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