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В ВСУ сообщили, что отменили приказ о мобилизации экс-главы ГФС Романа Насирова

08:47, 10 апреля 2025
Проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу Насирова в ходе судебного процесса.
В ВСУ сообщили, что отменили приказ о мобилизации экс-главы ГФС Романа Насирова
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Приказ о мобилизации экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, обвиняемого в получении взятки, был аннулирован. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести внутреннее расследование обстоятельств его призыва. Об этом сообщила Военная служба правопорядка.

Предварительно установлено, что солдат запаса Насиров призван на военную службу в ряды ВСУ во время мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВСУ, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025.

Командир бригады признал приказ противоправным и отменил его. В то же время материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы правоохранительным органам для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины.

В то же время в ВСП отметили, что подразделения части А0139 участвуют непосредственно в боевых действиях на протяжении всех лет войны.

"Нужно отметить, что в/ч А0139 подчинена Главному командному центру ВСУ Ее подразделения, вместе с другими воинскими частями, принимают непосредственное участие в боевых действиях на протяжении всех лет российско-украинской войны. ВСУ сегодня ведут упорную борьбу с врагом за нашу свободу и независимость – за это отдают. В ВСУ формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко прекращаться", – добавили в службе правопорядка.

Ранее сообщалось, что бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров добровольно мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

На данный момент дело Насирова находится на стадии судебных дебатов и приближается к вынесению приговора.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

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ВСУ Роман Насиров мобилизация

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