На горе Поп Иван в Карпатах намело до одного метра снега

Горные спасатели сообщают, что на горе Поп Иван температура воздуха -10°С, падает снег.

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В Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. На утро 10 апреля на горе Поп Иван — облачно, туман, очень ограниченная видимость. В некоторых местах снежные переметы достигают высоты до одного метра. Об этом сообщили на Facebook-странице "Горные спасатели Прикарпатья".

"По состоянию на 7:40 на горе Поп Иван — облачно, туман, минимальная видимость. Ветер — западный и северо-западный (10-12 метров в секунду). Температура воздуха составляет 10 мороза, падает снег", — говорится в сообщении.

За сутки на вершине выпало примерно 20 сантиметров снега.

Отметим, что в Киеве 10 апреля с самого утра снег.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала об ухудшении погодных условий.

"10 апреля в Украину придет очередной циклон, станет больше осадков и усилится ветер! Некомфортная погода!" , – отметила она.

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