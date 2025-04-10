Кабмін скасував застарілі інструменти держрегулювання господарської діяльності у сфері насінництва

Метою постанови є дерегуляція господарської діяльності у сфері насінництва.

Фото: facebook.com/mapfu2021

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що уряд оптимізував чинні та скасував застарілі та неактуальні інструменти регулювання діяльності в сфері насінництва. Відповідну постанову № 403 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері насінництва» було ухвалено на черговому засіданні.

У зв'язку з чим постанова КМУ від 27 червня 2003 року № 977 «Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду» втратила чинність.

Основна мета постанови - скасування неефективних інструментів державного регулювання на підзаконному рівні та дерегуляція господарської діяльності у сфері насінництва.

Зокрема, раніше формування державного резервного насіннєвого фонду здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету, що на сьогодні є недоцільним з наступних причин:

великі витрати на зберігання насіння та постійного його оновлення;

використання коштів державного бюджету для створення та зберігання насіннєвого фонду може бути неефективним, оскільки насіння ряду культур може залишатися незатребуваними протягом тривалого часу;

технологічні зміни: у сучасних умовах існує широкий доступ до сучасних методів селекції, що дозволяє фермерам отримувати високоякісне насіння у будь-який. Наразі попит на насіння для забезпечення посівної кампанії задовольняється вітчизняною, зарубіжною селекцією та імпортом насіння.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.