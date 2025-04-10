Не виїжджати за межі Київщини та носити електронний браслет — суд продовжив зобовʼязання екскерівнику ДФС Насірову

Суд на два місяці продовжив зобовʼязання екскерівнику ДФС Роману Насірову.

Фото: Суспільне

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Вищий антикорупційний суд продовжив екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов'язання до 10 червня. Про це повідомляє "Суспільне".

Суд задовільнив клопотання прокурора. Роман Насіров не повинен виїжджати за межі Київської області, носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, Насіров фігурує у справі про хабар у розмірі 722 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Проте згодом стало відомо, що наказ про мобілізацію Насірова скасували.

Наразі справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

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