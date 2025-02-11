IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів у 2024 році уклала договір про закупівлю бази тестових завдань для процедури тестування на виявлення рівня когнітивних здібностей з новим постачальником – компанією ТОВ «ХГР Україна», яка раніше проводила IQ-тестування під час конкурсних процедур для Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Вартість послуг ТОВ «ХГР Україна» відповідно до укладеного договору – 688 270 гривень.

Тестові завдання вже розроблені та передані у розпорядження ВККС.

За даними «Судово-юридичної газети», залучити ТОВ «ХГР Україна» для проведення процедури IQ-тестування у процедурах відбору суддів запропоновував особисто голова ВККС Андрій Пасічник. У 2020-2023 роках Андрій Пасічник очолював Управління проведення повних перевірок НАЗК, де й познайомився з діяльністю «ХГР Україна».

Відповідно, співробітництво ВККС з компанією Psymetrics, яка раніше проводила тестування на когнітивні здібності для українських суддів та кандидатів на посади суддів у межах різних процедур, фактично добігає кінця.

Майбутні кандидати на посади суддів з числа учасників оголошеного у грудні 2024 року добору на 1 800 посад суддів місцевих судів будуть складати тестування на IQ вже за новими правилами та з новими тестовими запитаннями.

Чим відома компанія «ХГР Україна»

Директором компанії «ХГР Україна» з 2016 року є Шарова Ілона Євгенівна.

В Україні Ілона Шарова була відома як бізнес-коуч та директор місцевого філіалу рекрутінгової компанії Hudson Global Resources (США).

Серед відомих клієнтів компанії «ХГР Україна» – Національне агентство з питань державної служби (НАДС), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та ТОВ «Сільпо-ФУД».

Якщо брати до уваги співпрацю з НАЗК, то як приклад вдалої роботи з державними інституціями компанія вказує на договір з Агентством від 14 січня 2021 року, згідно з яким ТОВ «ХГР Україна» зобов’язалась розробити бібліотеку завдань для тестів загальних здібностей, які у подальшому мали використовуватися НАЗК для проведення відкритих конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В».

Також у червні 2023 року «ХГР Україна» намагалася виграти тендер вартістю 483 тис. гривень, який проводив Національний банк України для закупівлі послуг «з оцінки кадрового резерву».

Однак у підсумку пропозиція «ХГР Україна» тоді була відхилена через те, що компанія фактично відмовилася повідомити про успішний досвід реалізації своїх проектів, а також не надала відомості про наявність розроблених методик проведення відповідних оціночних процедур.

Як ВККС проводила тендер та що передбачає договір с «ХГР Україна»

Про те, що ВККС повинна мати у своєму розпорядженні базу тестових завдань для виявлення когнітивних здібностей, а також відповідне програмне забезпечення і, таким чином, стати більш незалежною від компаній, які в Україні є власниками, розробниками та постачальниками відповідної продукції, голова ВККС Андрій Пасічник розповідав ще під час своєї передвиборчої кампанії на посаду голови Комісії влітку 2024 року.

У подальшому, коли Андрій Пасічник вже був обраний головою Комісії, ВККС затвердила власні вимоги для нового програмного забезпечення та бази тестових завдань.

Вже 23 серпня 2024 року на електронній платформі Prozorro було оприлюднено оголошення про проведення закупівлі послуги із розробки бібліотеки тестових завдань для тестування когнітивних здібностей під час кваліфікаційного іспиту, загальною вартістю 688 270 гривень.

Строк виконання договору – 10 грудня 2024 року.

Єдиним учасником, а відтак і переможцем тендеру, який був проведений 31 серпня 2024 року, стало ТОВ «ХГР Україна».

Згідно з умовами договору між ВККС та ТОВ «ХГР Україна» від 13 вересня та додаткової угоди від 18 листопада, компанія зобов’язалася:

розробити та фізично передати у безстрокове користування Комісії унікальну бібліотеку тестових завдань та не використовувати її для тестувань в інших установах

забезпечити консультаційний супровід протягом 6 місяців з моменту передачі Комісії бібліотеки тестових завдань

виключні майнові права, відповідно до умов договору, залишаються у ТОВ «ХГР Україна», тобто ВККС лише отримує право використання тестової бази за функціональним призначенням

бібліотека (база) тестових завдань передається у безстрокове користування Комісії фізично – на електронному носії

тестування складається з двох блоків – логічного мислення та вербального мислення

завдання можуть бути як у текстовій, так і графічній формі (або у комбінованій формі)

бібліотека тестових завдань всього складає 240 завдань

тривалість тестування складає 30 хвилин (всього необхідно відповісти на 40 запитань). Зазначимо, що тестування компанії Psymetrics передбачало, що кандидати мають протягом 28 хвилин відповісти на 60 запитань.

тестові завдання передбачають три або чотири рівні складності

Що стосується питання збереження конфіденційності інформації стосовно тестових завдань (та відповідей на них), то відповідна база зберігається на спеціальній флешці, яка, за наявними даними, знаходиться у сейфі голови ВККС Андрія Пасічника в його робочому кабінеті.

Які можуть виникнути проблеми

Зазначимо, що за даними «Судово-юридичної газети», обговорення доцільності укладення договору з ТОВ «ХГР Україна» було непростим та викликало дискусії серед членів ВККС.

По-перше, вказана компанія ніколи не займалася масштабним тестуванням суддів або кандидатів на посади суддів під час відповідних конкурсів.

По-друге, у перспективі постане питання стосовно регулярного оновлення тестової бази та відповідного програмного забезпечення. Договори, укладені ВККС з «ХГР Україна», не передбачають довготривалого співробітництва.

По-третє, строк каденції діючого складу ВККС завершується у 2027 році. Відтак, що буде з тестовою базою далі і хто буде надавати Комісії послуги з тестування на IQ, починаючи з 2027 року, буде вже проблемою нового складу Комісії.

По-четверте, деякі члени Комісії звернули увагу, що лобіюванням послуг ТОВ «ХГР Україна» для ВККС особисто займався голова Комісії Андрій Пасічник.

Що з приводу нових тестів кажуть у ВККС

У ВККС кажуть, що нові тести в цілому будуть більш простими та зрозумілими, ніж тести компанії Psymetrics.

Успішно скласти нові тести, за попередніми розрахунками, також буде дещо простіше, враховуючи, що запитань буде значно менше, а часу для надання відповідей стане більше.

«Розроблені тести повністю відрізняються від тестів Psymetrics, які піддавалися кандидатами в апеляції нищівній критиці. Зробили інші тести, як більше релевантні до посади судді», - зокрема, повідомив днями у Facebook Секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

З текстами договорів, укладених між ВККС та ТОВ «ХГР Україна», можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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