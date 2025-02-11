IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей в 2024 году заключила договор о закупке базы тестовых заданий для процедуры тестирования на выявление уровня когнитивных способностей с новым поставщиком – компанией ООО «ХГР Украина», которая ранее проводила IQ-тестирование во время конкурсных процедур для Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Стоимость услуг ООО «ХГР Украина» в соответствии с заключенным договором – 688 270 гривен.

Тестовые задания уже разработаны и переданы в распоряжение ВККС.

По данным "Судебно-юридической газеты", привлечь ООО "ХГР Украина" для проведения процедуры IQ-тестирования в процедурах отбора судей предложил лично председатель ВККС Андрей Пасечник. В 2020-2023 годах Андрей Пасечник возглавлял Управление по проведению полных проверок НАПК, где и познакомился с деятельностью «ХГР Украина».

Соответственно, сотрудничество ВККС с компанией Psymetrics, которая ранее проводила тестирование на когнитивные способности для украинских судей и кандидатов на должности судей в рамках различных процедур, фактически подходит к концу.

Будущие кандидаты на должности судей из числа участников объявленного в декабре 2024 года отбора на 1 800 должностей судей местных судов будут сдавать тестирование на IQ уже по новым правилам и с новыми тестовыми вопросами.

Чем известна компания «ХГР Украина»

Директором компании «ХГР Украина» с 2016 года является Шарова Илона Евгеньевна.

В Украине Илона Шарова была известна как бизнес-коуч и директор местного филиала рекрутинговой компании Hudson Global Resources (США).

Среди известных клиентов компании «ХГР Украина» – Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС), Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и ООО «Сильпо-ФУД».

Если принимать во внимание сотрудничество с НАПК, то в качестве примера успешной работы с государственными институциями компания указывает на договор с Агентством от 14 января 2021 года, согласно которому ООО «ХГР Украина» обязалась разработать библиотеку заданий для тестов общих способностей, которые в дальнейшем должны были использоваться НАПК для проведения открытых конкурсов на занятие должностей государственной службы категорий "Б" и "В".

Также в июне 2023 года «ХГР Украина» пыталась выиграть тендер стоимостью 483 тыс. гривен, который проводил Национальный банк Украины для закупки услуг «по оцениванию кадрового резерва».

Однако в итоге предложение «ХГР Украина» тогда было отклонено из-за того, что компания фактически отказалась сообщить об успешном опыте реализации своих проектов, а также не предоставила сведений о наличии разработанных методик проведения соответствующих оценочных процедур.

Как ВККС проводила тендер и что предусматривает договор с «ХГР Украина»

О том, что ВККС должна располагать своей базой тестовых заданий для выявления когнитивных способностей, а также иметь соответствующее программное обеспечение и, таким образом, стать более независимой от компаний, являющихся в Украине собственниками, разработчиками и поставщиками соответствующей продукции, председатель ВККС Андрей Пасечник рассказывал еще во время своей предвыборной кампании на должность председателя Комиссии летом 2024 года.

В дальнейшем, когда Андрей Пасечник уже был избран председателем Комиссии, ВККС утвердила свои требования для нового программного обеспечения и базы тестовых заданий.

Уже 23 августа 2024 года на электронной платформе Prozorro было обнародовано объявление о проведении закупки услуги по разработке библиотеки тестовых заданий для тестирования когнитивных способностей во время квалификационного экзамена, общей стоимостью 688 270 гривен.

Срок исполнения договора – 10 декабря 2024 года.

Единственным участником, а затем и победителем тендера, проведенного 31 августа 2024 года, стало ООО «ХГР Украина».

Согласно условиям договора между ВККС и ООО «ХГР Украина» от 13 сентября и дополнительного соглашения от 18 ноября компания обязалась:

разработать и физически передать в бессрочное пользование Комиссии уникальную библиотеку тестовых заданий и не использовать ее для тестирований в других учреждениях

обеспечить консультационное сопровождение в течение 6 месяцев с момента передачи Комиссии библиотеки тестовых заданий

исключительные имущественные права, согласно условиям договора, остаются у ООО «ХГР Украина», то есть ВККС получает только право использования тестовой базы по ее функциональному назначению

библиотека (база) тестовых заданий передается в бессрочное использование Комиссии физически – на электронном носителе

тестирование состоит из двух блоков – логического мышления и вербального мышления

задачи могут быть как в текстовой, так и в графической форме (или в комбинированной форме)

библиотека тестовых заданий всего составляет 240 заданий

продолжительность тестирования составляет 30 минут (всего необходимо ответить на 40 вопросов). Отметим, что тестирование компании Psymetrics предполагало, что кандидаты должны в течение 28 минут ответить на 60 вопросов.

тестовые задания предполагают три или четыре уровня сложности

Что касается вопроса сохранения конфиденциальности информации, касающейся тестовых заданий (и ответов на них), то соответствующая база хранится на специальной флешке, которая, по имеющимся данным, находится в сейфе главы ВККС Андрея Пасечника в его рабочем кабинете.

Какие могут возникнуть проблемы

По данным «Судебно-юридической газеты», обсуждение целесообразности заключения договора с ООО «ХГР Украина» было непростым и вызвало дискуссии среди членов ВККС.

Во-первых, компания никогда не занималась масштабным тестированием судей или кандидатов на должности судей во время соответствующих конкурсов.

Во-вторых, в перспективе возникнет вопрос, касающийся регулярного обновления тестовой базы и соответствующего программного обеспечения. Договоры, заключенные ВККС с «ХГР Украина», не предусматривают долгосрочного сотрудничества.

В-третьих, срок каденции действующего состава ВККС истекает в 2027 году. Следовательно, что будет с тестовой базой дальше и кто будет предоставлять Комиссии услуги по тестированию на IQ, начиная с 2027 года, станет уже проблемой нового состава Комиссии.

В-четвертых, некоторые члены Комиссии обратили внимание на то, что лоббированием услуг ООО «ХГР Украина» для ВККС занимался лично председатель Комиссии Андрей Пасечник.

Что по поводу новых тестов говорят в ВККС

В ВККС говорят, что новые тесты в целом будут проще и понятнее, чем тесты компании Psymetrics.

Успешно сдать новые тесты, по предварительным расчетам, также будет несколько проще, учитывая, что вопросов будет значительно меньше, а времени для ответов станет больше.

«Разработанные тесты полностью отличаются от тестов Psymetrics, которые подвергались кандидатами в апелляции сокрушительной критике. Сделали другие тесты, более релевантны для должности судьи», - в частности, сообщил на днях в Facebook Секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак.

С текстами договоров, заключенных между ВККС и ООО «ХГР Украина», можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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