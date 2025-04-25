Конкурс в Высший антикоррупционный суд по-новому – в ВККС рассказали, что ожидает кандидатов на должности судей

ВККС хочет, чтобы новый конкурс в ВАКС и АП ВАКС стал успешным, для этого уже упростили правила конкурса.

Источник фото: ВККС

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Председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, глава Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасечник и другие члены ВККС, 24 апреля 2025 года рассказали будущим кандидатам на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты, что им ожидать во время новых конкурсов.

Как сообщил председатель ВККС Андрей Пасечник, Комиссия осталась, в целом недовольна итогами предыдущего конкурса на 15 вакантных должностей судей ВАКС и на 10 должностей судей АП ВАКС, который проходил в 2023-2025 годах.

Напомним, что во время конкурса в АП ВАКС до этапа собеседований не дошел ни один из кандидатов, а победительницами конкурса на должности судей ВАКС стали только две его участницы.

Новый конкурс на должности судей АП ВАКС Комиссия объявила еще 23 января 2025 года (документы можно подать с 1 по 30 июня), тогда как конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС до сих пор находится «на паузе».

«Предыдущий результат нас не удовлетворил. Мы сделали анализ допущенных ошибок, и пришли к определенным выводам. Мы поняли, где мы можем улучшить процедуры конкурса. Хотим убедить вас поучаствовать в новом конкурсе», - обратился Андрей Пасечник к потенциальным кандидатам.

Вместе с тем, в ВККС добавили, что новому конкурсу в ВАКС и АП ВАКС пока не хватает определенности. Дело в том, что в настоящее время в Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроект № 13114, предусматривающий, что участие в конкурсе смогут принять кандидаты, уже участвовавшие в предыдущем конкурсе, хотя и неудачно.

Также предлагается разрешить участвовать в конкурсе действующим сотрудникам НАПК, АРМА, налоговой службы и т. п.

В целом следует напомнить, что сразу же после провала конкурса в ВАКС и АП ВАКС 2023-2025 годов, в январе в Комиссии сообщили, что новый конкурс в Антикоррупционный суд будет проходить уже по другим правилам, с учетом полученного, хотя и не совсем приятного, опыта.

Как правильно подавать документы

Особое внимание члены ВККС Руслан Мельник и Олег Колиуш сосредоточили на этапе подачи документов для участия в конкурсе.

Дело в том, что в 2024 году конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС «потерял» 32% кандидатов (77 человек) только из-за неправильно оформленных документов или из-за банальных ошибок.

Так, 22% от числа указанных кандидатов не смогли правильно указать отчетный период в декларации добропорядочности кандидата на должность судьи.

"Это самый простой документ, но мы потеряли большое количество кандидатов только по причине его некорректного заполнения", - отметил секретарь Второй палаты ВККС Руслан Мельник.

В ВККС напомнили, что кандидат на должность судьи, в отличие от уже действующих судей, представляет указанную декларацию за весь период своей жизни, а не за один предыдущий год.

К тому же, декларация добропорядочности кандидата на должность судьи подается только после подачи декларации родственных связей.

Что касается декларации родственных связей, то кандидаты должны подавать соответствующую декларацию за 5 полных предыдущих лет, а не только за 1 год.

По данным ВККС, 14% желающих стать судьями Антикоррупционного суда почему-то не предоставили Комиссии подтверждение своего уровня владения государственным языком, то есть не направили в Комиссию соответствующие сертификаты уровня С1 и С2.

А 10% кандидатов подали декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2022 год, тогда как нужно было подать за 2023 год, то есть за весь год, предшествующий конкурсу.

Отдельная проблема – 58% кандидатов из числа получивших отказ в допуске к конкурсу, не подтвердили требование п. 2 ст. 7 Закона "О Высшем антикоррупционном суде" (специальные требования к судье ВАКС). То есть, они не сообщили о том, что у них нет

«профессиональных» препятствий для занятия должности судьи Антикоррупционного суда, а именно, что они не работали накануне конкурса в правоохранительных органах, антикоррупционных структурах и т. д.

«Нам нужно от вас официальное заявление, что на вас указанные обстоятельства не распространяются. Это очень простое заявление», – сообщил Руслан Мельник.

Кроме того, в ВККС напомнили, что такие документы, как выписка об отсутствии судимости и «психиатрическая» справка формы № 100-2/о, кандидаты должны получать не ранее даты объявления конкурса.

В целом члены Комиссии посоветовали потенциальным кандидатам внимательно ознакомиться с аналогичными разъяснениями, которые ВККС уже ранее предоставила участникам отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов.

Особенности нового конкурса в Антикоррупционный суд

1. В ВККС напомнили, что все документы от кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС по-прежнему принимаются исключительно в электронном виде через кабинет судейской карьеры на сайте Комиссии. При этом подать документы можно будет только один раз – исправленные документы отправить уже будет невозможно, как и добавить какие-либо новые документы.

2. Тестовые задания для оценивания когнитивных способностей (IQ-тест) теперь будут совершенно новыми, к тому же от другого поставщика – ООО «ХГР Украина», которое ранее разрабатывало IQ-тесты для НАПК. В ВККС считают, что новая база тестовых заданий будет более адаптирована для конкурсных процедур в судебной власти.

3. Кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС придется сдавать дополнительный экзамен – тестирование по истории украинской государственности.

4. Практические задания по специализации Антикоррупционного суда Комиссия обещает существенно переработать, а также пересмотреть свою методику проверки практических заданий.

5. Кроме того, в отличие от конкурса 2023-2025 годов, претендентам на должности судей Антикоррупционного суда уже не придется преодолевать 75% барьер от максимально возможного количества баллов за определенные этапы квалификационного экзамена. ВККС сможет самостоятельно определять проходной балл за этап тестирования на когнитивные способности и за тестирование по истории украинской государственности (хотя здесь еще нужно дождаться изменений в законодательство). Это позволит большему числу кандидатов добраться до этапа собеседований с членами ВККС и ОСМЭ.

6. В ВККС хотят, чтобы хотя бы некоторые этапы квалификационного экзамена происходили одновременно для всех кандидатов. Сейчас, напомним, кандидаты на должности судей сдают квалификационный экзамен исключительно по группам в разные дни.

7. Комиссия рассматривает возможность обнародования практических заданий, которые выполнят кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС, чтобы избежать претензий относительно качества проверки заданий. Есть два варианта – обнародование вообще всех практических заданий или только лучшего и худшего задания, согласно набранным баллам. Впрочем, как отметил член ВККС Олег Колиуш, в этом вопросе многое будет зависеть от самих кандидатов, ведь Комиссии потребуется их согласие на такие действия.

8. Практика «параллельной проверки» практических заданий дополнительными сторонними экспертами, как это было во время предыдущего конкурса в ВАКС и АП ВАКС, скорее всего, будет сохранена. В Комиссии считают такой подход полезным с точки зрения проверки корректности баллов, выставленных членами экзаменационной коллегии ВККС (этакий дополнительный «контроль качества»).

9. Срок подачи документов для конкурса на должности судей АП ВАКС может быть продлен (как в перспективе и для кандидатов на должности судей первой инстанции ВАКС). Это связано с законопроектом № 13114, который существенно корректирует условия конкурса в Антикоррупционный суд и готовится для рассмотрения в сессионном зале парламента.

10. По предварительным расчетам ВККС, квалификационный экзамен в рамках конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС начнется в сентябре 2025 года. Это, скорее всего, будет тестирование на когнитивные способности и тестирование по истории украинской государственности.

Автор Вячеслав Хрипун

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