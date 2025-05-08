Комитет нашел способ ускорить принятие закона, позволяющего кандидатам в ВАКС, не сдавшим экзамен, повторно подавать документы

В Комитете по правовой политике подтвердили, что ряд норм законопроекта 13114 о повторном участии кандидатов в конкурсе в ВАКС, который просила принять ВККС, но который Верховная Рада не смогла включить в повестку дня, «перекочевали» в другой проект 12331-2.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) в лице ее главы Андрея Пасечника обратилась к председателю парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денису Маслову с письмом, в котором просит ускорить принятие законопроекта 13114. Этот законопроект позволит участвовать в новом конкурсе в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату тем лицам, которые не сдали экзамен в ВАКС в предыдущем конкурсе.

«Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться с 1.06.2025, а принятие предложенных изменений существенно расширит круг потенциальных участников», — отмечает в письме Андрей Пасечник.

Также он подчеркнул, что «задержки в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд (Апелляционную палату) сделают невозможным выполнение Плана Ukraine Facility».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время конкурса в Апелляционную палату ВАКС ни один из кандидатов не прошел до этапа собеседований, а победительницами конкурса на должности судей ВАКС стали только две его участницы.

Новый конкурс на должности судей Апелляционной палаты ВАКС Комиссия объявила еще 23 января 2025 года (документы можно подать с 1 по 30 июня), тогда как конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС до сих пор находится «на паузе».

Однако, несмотря на просьбу ВККС, законопроект 13114 трижды не смогли включить в повестку дня парламента — не хватило голосов.

Поэтому депутаты-члены комитета решили пойти другим путем.

Так, Комитет 7 мая решил рекомендовать принять в целом законопроект 12331-2, касающийся командировки судей.

«Но интересно то, что ко второму чтению в него добавили большинство положений из законопроекта 13114 — того самого, который трижды не смогли включить в повестку дня. Теперь эти нормы переехали сюда. И в очередной раз голосовать отдельно за включение «проваленного» проекта уже не придется», — пояснил член Комитета Роман Бабий.

Среди важных положений, которые «перекочевали» из законопроекта 13114 в законопроект 12331-2, по его словам, следующие:

судейский экзамен по истории украинской государственности (пороговый балл определяет ВККС);

возможность повторно подаваться на конкурс в ВАКС без годичной паузы (на период войны + год после);

сокращение «охлаждающего» периода для бывших правоохранителей, желающих стать судьями ВАКС (но не полная отмена, как это было в оригинале 13114).

Напоминаем, что цель законопроекта 12331-2 — временно не ограничивать срок командировки судей 2 годами. Для апелляционных судов — до завершения текущего конкурса. Для местных — до завершения отбора плюс 1 год после.

Автор: Наталя Мамченко

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