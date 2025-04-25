ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

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Высшая квалификационная комиссия судей в лице ее главы Андрея Пасичника обратилась к главе парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денису Маслову с письмом, в котором просит ускорить принятие законопроекта 13114. Этот законопроект позволит участвовать в новом конкурсе в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату лицам, не сдавшим экзамен в предыдущем конкурсе. Письмо датировано 24 апреля.

Андрей Пасичник указывает, что ВККС считает целесообразным рассмотреть возможность сокращения срока для предоставления предложений и правок к этому законопроекту.

«Просим рассмотреть возможность рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения проекта Закона в первом чтении принять его за основу, сократив срок для предоставления предложений и поправок.

Сокращение такого срока важно ввиду продолжающихся на сегодня процедур отбора на должность судьи местного суда и конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда (Апелляционной палаты).

В частности, законопроект предлагает устранить отдельные ограничения на повторное участие в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда. При этом прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться с 1.06.2025, а принятие предложенных изменений существенно расширит круг потенциальных участников», — отмечает в письме Андрей Пасичник.

Также он подчеркивает, что «задержки в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд (Апелляционную палату) сделают невозможным выполнение Плана Ukraine Facility».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время конкурса в АП ВАКС до этапа собеседований не дошел ни один из кандидатов, а победительницами конкурса на должности судей ВАКС стали только две его участницы.

Новый конкурс на должности судей АП ВАКС Комиссия объявила еще 23 января 2025 года (документы можно подать с 1 по 30 июня), тогда как конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС до сих пор находится «на паузе».

«Предыдущий результат нас не удовлетворил. Мы сделали анализ допущенных ошибок, и пришли к определенным выводам. Мы поняли, где мы можем улучшить процедуры конкурса. Хотим убедить вас поучаствовать в новом конкурсе», - обратился Андрей Пасечник к потенциальным кандидатам.

Вместе с тем, в ВККС добавили, что новому конкурсу в ВАКС и АП ВАКС пока не хватает определенности. Дело в том, что в настоящее время в Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроект № 13114, предусматривающий, что участие в конкурсе смогут принять кандидаты, уже участвовавшие в предыдущем конкурсе, хотя и неудачно.

Также предлагается разрешить участвовать в конкурсе действующим сотрудникам НАПК, АРМА, налоговой службы и т. п.

В целом следует напомнить, что сразу же после провала конкурса в ВАКС и АП ВАКС 2023-2025 годов, в январе в Комиссии сообщили, что новый конкурс в Антикоррупционный суд будет проходить уже по другим правилам, с учетом полученного, хотя и не совсем приятного, опыта.

Автор: Наталя Мамченко

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