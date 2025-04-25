Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

13:08, 25 апреля 2025
Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.
ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей в лице ее главы Андрея Пасичника обратилась к главе парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денису Маслову с письмом, в котором просит ускорить принятие законопроекта 13114. Этот законопроект позволит участвовать в новом конкурсе в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату лицам, не сдавшим экзамен в предыдущем конкурсе. Письмо датировано 24 апреля.

Андрей Пасичник указывает, что ВККС считает целесообразным рассмотреть возможность сокращения срока для предоставления предложений и правок к этому законопроекту.

«Просим рассмотреть возможность рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения проекта Закона в первом чтении принять его за основу, сократив срок для предоставления предложений и поправок.

Сокращение такого срока важно ввиду продолжающихся на сегодня процедур отбора на должность судьи местного суда и конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда (Апелляционной палаты).

В частности, законопроект предлагает устранить отдельные ограничения на повторное участие в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда. При этом прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться с 1.06.2025, а принятие предложенных изменений существенно расширит круг потенциальных участников», — отмечает в письме Андрей Пасичник.

Также он подчеркивает, что «задержки в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд (Апелляционную палату) сделают невозможным выполнение Плана Ukraine Facility».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время конкурса в АП ВАКС до этапа собеседований не дошел ни один из кандидатов, а победительницами конкурса на должности судей ВАКС стали только две его участницы.

Новый конкурс на должности судей АП ВАКС Комиссия объявила еще 23 января 2025 года (документы можно подать с 1 по 30 июня), тогда как конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС до сих пор находится «на паузе».

«Предыдущий результат нас не удовлетворил. Мы сделали анализ допущенных ошибок, и пришли к определенным выводам. Мы поняли, где мы можем улучшить процедуры конкурса. Хотим убедить вас поучаствовать в новом конкурсе», - обратился Андрей Пасечник к потенциальным кандидатам.

Вместе с тем, в ВККС добавили, что новому конкурсу в ВАКС и АП ВАКС пока не хватает определенности. Дело в том, что в настоящее время в Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроект № 13114, предусматривающий, что участие в конкурсе смогут принять кандидаты, уже участвовавшие в предыдущем конкурсе, хотя и неудачно.

Также предлагается разрешить участвовать в конкурсе действующим сотрудникам НАПК, АРМА, налоговой службы и т. п.

В целом следует напомнить, что сразу же после провала конкурса в ВАКС и АП ВАКС 2023-2025 годов, в январе в Комиссии сообщили, что новый конкурс в Антикоррупционный суд будет проходить уже по другим правилам, с учетом полученного, хотя и не совсем приятного, опыта.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд по-новому – в ВККС рассказали, что ожидает кандидатов на должности судей

ВККС хочет, чтобы новый конкурс в ВАКС и АП ВАКС стал успешным, для этого уже упростили правила конкурса.

Для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания лица в составе Вооруженных Сил Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания в ВСУ – необходимо установить, что воинская часть, в которой служит лицо, переведена на военное положение и выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.

Кабмин предлагает упростить процедуру изменения целевого назначения сельскохозяйственных земельных участков государственной собственности

Правительство предлагает изменения в Земельный кодекс и другие законы относительно земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Принудительное отчуждение частного жилья возможно только при соблюдении принципа пропорциональности и предоставлении альтернативного жилья – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно процедуры принудительного отчуждения частного жилья и соблюдения принципа пропорциональности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва