TikTok усиливает меры безопасности перед президентскими выборами в Румынии

Платформа усиливает прозрачность накануне голосования в Румынии.

Фото: Getty Images

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TikTok объявил о внедрении новых шагов для защиты цифрового пространства накануне президентских выборов в Румынии, запланированных на 4 и 18 мая. Инициативы компании направлены на предотвращение распространения дезинформации и обеспечение прозрачности в онлайн-среде.

Как сообщает Euractiv, компания запускает специальный избирательный центр, который будет координировать меры безопасности. Его деятельность будет курировать отдельная рабочая группа, в состав которой войдут специалисты по кибербезопасности, противодействию мошенничеству, дезинформации и мониторингу избирательной добропорядочности.

TikTok также заявил о готовности к сотрудничеству с национальными органами власти и независимыми фактчекерскими организациями, чтобы выявлять и оперативно реагировать на контент, который нарушает правила платформы.

Эти действия стали ответом на повышенное внимание к TikTok в рамках действия Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). С декабря платформа находится под усиленным контролем после того, как судебные власти Румынии отменили результаты предыдущих выборов, что вызвало беспокойство относительно влияния социальных сетей на политические процессы.

Кроме того, Европейская комиссия начала отдельное официальное расследование, чтобы выяснить, нарушил ли TikTok требования по защите избирательной целостности. Особое внимание уделено алгоритмам рекомендаций, политической рекламе и платному политическому контенту на платформе.

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