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Гоструда объясняет нюансы выплаты компенсации за неиспользованный соцотпуск

16:00, 25 апреля 2025
Один из родителей, воспитывающий двух и более детей до 15 лет, ребенка с инвалидностью, усыновленного ребенка или матерью или отцом лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, имеет право на дополнительный отпуск.
Гоструда объясняет нюансы выплаты компенсации за неиспользованный соцотпуск
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает об особенностях выплаты компенсации за неиспользованный соцотпуск.

Отмечается, что 9 мая 2021 года один из родителей, имеющий двоих или более детей в возрасте до 15 лет (в т. ч. от разных мужчин/матерей), или ребенка с инвалидностью, или усыновившего ребенка, мать/отец лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы имеет право на дополнительный отпуск.

Обязательное условие – работник или работница должна подтвердить, что другой родитель ребенка в текущем календарном году не воспользовался правом на дополнительный социальный отпуск, который предусматривает ст. 19 Закона Украины от 15.11.1996 №504/96-ВР «Об отпусках».

Аналогичное мнение высказано в письме Минэкономики от 30.08.2021 №4712-06/43199-0.

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Гоструда

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