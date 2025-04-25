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Ушел из жизни начальник Службы судебной охраны Киева и Киевской области Андрей Мормоль

13:36, 25 апреля 2025
Преждевременно ушел в засветы Андрей Мормоль.
Ушел из жизни начальник Службы судебной охраны Киева и Киевской области Андрей Мормоль
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Служба судебной охраны сообщает, что ушел из жизни начальник Территориального управления Службы судебной охраны города Киева и Киевской области Андрей Мормоль.

"Руководство и весь коллектив Службы судебной охраны с грустью и сожалением восприняли известие о его смерти. Не хватает слов, чтобы описать нашу боль в связи с этой невосполнимой утратой", - сообщили в ССО.

Андрей Мормоль родился в Сумской области. Всю свою жизнь отдал служению украинскому народу в рядах системы МВД Украины и Национальной полиции Украины.

Защищал украинскую территориальную целостность на Донецком и Луганском направлениях. Всегда – в самых ответственных задачах, никогда и шагу назад.

В территориальном управлении Службы судебной охраны Киева и Киевской области он начал свой путь в 2019 году, пройдя путь от заместителя командира подразделения до начальника территориального управления.

Как сообщается, Андрей Мормоль умер от тяжелой болезни утром, 25 апреля.

Редакция выражает глубокие соболезнования коллегам, близким и семье Андрея Мормоля.

 

Киев Киевская область Служба судебной охраны

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